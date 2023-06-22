Шойгу сообщил о создании резервной армии и армейского корпуса
Резервная армия будет сформирована в России к концу этого месяца, а в ближайшее время будет сформирован и армейский корпус, – они получат свыше 3700 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»). По словам Шойгу, сейчас пять полков уже сформированы на 60%.
В конце 2022 г. Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявил, что армию России следует увеличить до 1,5 млн военнослужащих (сейчас численность установлена в 1,151 млн человек). Тогда же он призвал поэтапно поднять призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва – с 27 до 30 лет.
Позже соответствующий документ был внесен в Госдуму депутатами из комитета по обороне во главе с председателем Андреем Картаполовым. В конце мая правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу депутатов о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. 14 июня проект закона был принят Госдумой в первом чтении.
Согласно ему, предлагается поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. Призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.
При этом россияне, достигшие 18 лет после 1 января 2024 г., могут быть зачислены на военную службу и до наступления призывного возраста, если выразят такое желание и подадут заявление в призывную комиссию. Также военную службу по желанию могут пройти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27–30 лет, которые ранее ее не проходили, не имея на то законных оснований.