Минобороны объявило об увеличении численности армии до 1,5 млн человек

Увеличение возраста призыва и предельного возраста службы потребуют закрепления в законодательстве, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). По его словам, сейчас есть три варианта: такие поправки может внести президент, Минобороны (через правительство) либо то же военное ведомство – через депутатов. «Как захочет это сделать Минобороны, я пока не готов сказать. Самый простой вариант, на мой взгляд, через депутатов», – считает он. Сам Картаполов согласен с предложенными Минобороны инициативами о повышении возраста призыва: «Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека: он закончил школу, отучился либо в среднем специальном учебном заведении и получил профессию, либо он уже поработал, либо он поступил в вуз и принял решение пойти в военный учебный центр или нет. Такой подход мы поддерживаем». А увеличение предельного срока призыва объясняется тем, что если нижний край увеличивается на три года, то и верхний край увеличивается на тот же период, добавляет Картаполов.