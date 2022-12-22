Минобороны объявило об увеличении численности армии до 1,5 млн человек

Минобороны объявило об увеличении численности армии до 1,5 млн человекПроцесс может занять несколько лет
Открывая коллегию Минобороны, президент России Владимир Путин призвал учитывать в строительстве Вооруженных сил (ВС) опыт специальной военной операции (СВО). После минуты молчания в память о погибших президент поблагодарил военнослужащих всех родов войск, принимающих участие в СВО, и заявил, что стали понятны вопросы, над которыми надо «особо поработать». «Имею в виду связь, автоматизированные системы управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, целеуказание и так далее», – заявил Путин.
По его словам, беспилотниками армия должна быть оснащена начиная от отделения, все военнослужащие должны получить надежные системы связи и получения информации, личный состав должен быть обеспечен качественной экипировкой и медицинскими средствами. Потенциал авиации в зоне действия современных средств ПВО, как на Украине, должен быть увеличен. Продвигать по службе следует в первую очередь офицеров и сержантов, имеющих боевой опыт, отметил президент. Выявленные в ходе частичной мобилизации недостатки следует решить с помощью цифровизации военкоматов и укрепления их взаимодействия с местными властями.
«У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают всё, что армия просит, всё. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», – заявил президент. При этом Минобороны должно быть открыто к критике со стороны общества, в том числе и эмоциональной.
Министр обороны Сергей Шойгу, рассказав о ходе СВО и результатах деятельности ведомства в уходящем году, заявил, что ВС следует увеличить до 1,5 млн военнослужащих (сейчас численность установлена в 1,151 млн человек. – «Ведомости»). При этом возраст призыва на срочную службу следует поэтапно поднять с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва – с 27 до 30 лет. Призывникам следует предоставить право заключать контракт с первого дня службы, считает министр обороны. Численность контрактников – солдат и сержантов – в ВС должна достигнуть 695 000 человек.
Увеличение возраста призыва и предельного возраста службы потребуют закрепления в законодательстве, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). По его словам, сейчас есть три варианта: такие поправки может внести президент, Минобороны (через правительство) либо то же военное ведомство – через депутатов. «Как захочет это сделать Минобороны, я пока не готов сказать. Самый простой вариант, на мой взгляд, через депутатов», – считает он. Сам Картаполов согласен с предложенными Минобороны инициативами о повышении возраста призыва: «Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека: он закончил школу, отучился либо в среднем специальном учебном заведении и получил профессию, либо он уже поработал, либо он поступил в вуз и принял решение пойти в военный учебный центр или нет. Такой подход мы поддерживаем». А увеличение предельного срока призыва объясняется тем, что если нижний край увеличивается на три года, то и верхний край увеличивается на тот же период, добавляет Картаполов.
По мнению Шойгу, новые вызовы безопасности требуют вместо Западного военного округа (ЗВО) создать Московский и Ленинградский военные округа – ранее ЗВО был создан путем слияния этих округов.
Наиболее интересными стали объявленные министром планы по формированию новых соединений. По его словам, необходимо сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе армий в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.
В мотострелковые дивизии планируется переформировать семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии, а в береговых войсках Военно-морского флота на базе существующих бригад морской пехоты следует сформировать пять дивизий морской пехоты.
Для каждой общевойсковой (танковой) армии нужно содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации численностью 80–100 боевых вертолетов. Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации. А для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности. Сроков изменения возраста призыва, достижения новых уровней численности ВС и укомплектования новых соединений Шойгу не назвал. Но сказал, что к концу этого года число контрактников должно достигнуть 521 000 человек.
Картаполов напоминает, что сейчас призывники могут подписывать контракты после трех месяцев службы, «но это делают 18-летние люди», но после принятия соответствующих изменений будет возможность подписать контракт сразу – но для 21-летних. «Увеличение возраста призыва не соотносится с увеличением численности Вооруженных сил, это связано только с тем, что нужно призывать людей более старшего возраста. За счет срочников армию увеличивать не будут, это будет происходить за счет увеличения числа контрактников, о чем и было сегодня сказано», – отметил депутат.
Не только дивизии морской пехоты и семь мотострелковых бригад, но и все прочие новые соединения будут сформированы, а частично уже формируются на базе существующих бригад и полков – соединений и частей меньшей численности и слабее вооруженных, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Ранее, во время военной реформы 2008–2011 гг., почти все дивизии были переформированы в более компактные бригады, но после прихода Шойгу на должность министра обороны в 2012 г. из бригад было восстановлено 12 мотострелковых и танковых дивизий. По словам Мураховского, процесс формирования новых соединений, как и перехода к новым возрастам для призыва и увеличения численности ВС до 1,5 млн человек, не закончится в 2023 г. – он займет несколько лет. Но чтобы обеспечить все новые соединения штатным вооружением, придется существенно нарастить его выпуск, заявляет эксперт.
В общем, заявленные преобразования напоминают движение к восстановлению Советской армии мобилизационного образца, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Но для таких ВС при условии сохранения обещанных крупных расходов на флот и ракетные войска стратегического назначения могут возникнуть проблемы с ресурсами.
В ВС сейчас имеется около 10 общевойсковых и танковая армия, если для каждой из них создавать бригаду армейской авиации в 80–100 ударных вертолетов, то всего потребуется не менее 800 машин, а по данным справочника Military Balance за 2021 г., таких имеется около 400, говорит источник в оборонной промышленности. При этом их производство за постсоветское время пока никогда не превышало сотни в год, приводит пример с вертолетами в качестве иллюстрации собеседник «Ведомостей». Оснащение новых соединений по штату потребует серьезного увеличения военных расходов и вряд ли возможно за ближайшие два года, заключает он.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина