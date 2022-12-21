Путин и Шойгу рассказали о спецоперации и будущем армии России. Главное

Российские военные, участвующие в СВО, сражаются так же, «как их предки» в войну 1812 г., Первую мировую войну и Великую Отечественную, считает глава государства. Он предложил поощрить участников боевых действий. Офицеры и сержанты, которые получили опыт в ходе специальной военной операции, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке и иметь первоочередное право на поступление в военные вузы страны, в том числе в Академию Генерального штаба, сказал он. По словам президента, опыт спецоперации необходимо использовать для совершенствования боевого учета, в том числе при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней.