Путин и Шойгу рассказали о спецоперации и будущем армии России. Главное

Путин и Шойгу рассказали о спецоперации и будущем армии России. ГлавноеПриоритетом на 2023 год в Минобороны назвали достижение всех целей СВО
Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны 21 декабря. Российская армия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил (ВС), и этот процесс будет продолжен, заявил он. «Вооруженные силы и боевые возможности наших Вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», — сказал президент. Он также отметил, что российские войска продолжают «уверенно, шаг за шагом» решать «поставленные перед ними» задачи, несмотря на использование против России практически всего потенциала НАТО.
Путин указал Минобороны, что ограничений по финансированию армии нет, страна дает все, что нужно военным. «Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены, у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», — подчеркнул он.
«Будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады — это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета и в целом баланса сил в мире», — отметил Путин. По его словам, в этом году уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах уже превысил 91%, также продолжается перевооружение полков ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, а также атомные подводные ракетоносцы. Ее наличие обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного арсенала ядерного оружия в случае внезапного нападения противника, писали «Ведомости».
Российские военные, участвующие в СВО, сражаются так же, «как их предки» в войну 1812 г., Первую мировую войну и Великую Отечественную, считает глава государства. Он предложил поощрить участников боевых действий. Офицеры и сержанты, которые получили опыт в ходе специальной военной операции, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке и иметь первоочередное право на поступление в военные вузы страны, в том числе в Академию Генерального штаба, сказал он. По словам президента, опыт спецоперации необходимо использовать для совершенствования боевого учета, в том числе при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней.
Путин признал, что частичная мобилизация, проводившаяся осенью 2022 г., выявила «определенные проблемы», и систему организации призыва нужно менять. «Знаю, что многие меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего, нужно модернизировать систему военных комиссариатов», — призвал он.
Одно из ключевых заявлений президента было посвящено резерву военнослужащих, сформированному за период частичной мобилизации. «В ряд Вооруженных сил призвано, как известно, 300 000 человек. Часть из них находится уже в зоне боевых действий. Как докладывают министр обороны, начальник Генштаба, 150 000 человек проходят подготовку на военных полигонах. Это достаточный резерв для ведения операции, это практически стратегический резерв», – объяснил он.
Также Путин призвал руководство Мионобороны внимательно относиться к критике и «правильно, своевременно» реагировать на нее. «Такая реакция может быть эмоциональной, но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение», — сказал он.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о задачах, которые была призвана решить частичная мобилизация. «Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация», — отметил он. Шойгу также рассказал, что 100 000 участников СВО получили государственные награды, 120 из них — Герои России.
Приоритетом является достижение всех целей СВО в 2023 г., объявил глава военного ведомства. «Приоритетная задача на 2023 г. — продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил — обеспечить сохранение мира в Нагорном Карабахе и Сирии», — сказал он.
Шойгу также предложил сдвинуть возрастные рамки призыва на службу в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. По его мнению, численность ВС РФ должна быть увеличена до 1,5 млн человек, в том числе контрактников — до 695 000. При этом министр отметил, что от частичной мобилизации в России были освобождены свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых сфер.
Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить альянс за счет Финляндии и Швеции, необходимо принять меры по созданию группировки войск на северо-западе страны, отметил глава Минобороны. Для реализации этой задачи он предложил создать два стратегических объединения ВС — Московский и Ленинградский военные округа.
В связи с СВО сроки поставок наиболее востребованных образцов вооружений были сокращены. «Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа 2022 г. стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи в специальной военной операции. Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024–2025 гг. на 2023 г.», — сказал Шойгу.
Министр предложил также поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат», принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М, в состав флота — атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подлодки и 12 надводных кораблей, нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». Также он озвучил ряд предложений, связанных со структурными изменениями в отдельных подразделениях и структурах ВС РФ.
Путин согласился с предложениями Шойгу и предположил, что у украинских властей скоро «ничего не будет, кроме подачек деньгами, оружием и боеприпасами». Но и правительство России не будет проводить «разрушать экономику в интересах обороноспособности». «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности — где надо, а там, где было и не надо, — мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», — подчеркнул президент, заявив, что по-прежнему считает украинский народ братским.