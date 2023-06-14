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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, следует из думской электронной базы.

На прошлой неделе, 8 июня, думский комитет по обороне рекомендовал к принятию проект закона в первом чтении. Сами поправки были внесены главой этого комитета Андреем Картаполовым. Кроме этого, соавторами проекта выступили первый зампред комитета Андрей Красов и зампред Юрий Швыткин.

Согласно принятым сегодня поправкам, предлагается поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. Призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.

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При этом достигшие 18 лет россияне даже после 1 января 2024 г. могут быть зачислены на военную службу до наступления призывного возраста, если выразят такое желание и подадут заявление в призывную комиссию. На военную службу по желанию могут пойти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27–30 лет, которые ранее ее не проходили, не имея на то законных оснований.

С предложением о постепенном увеличении призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 г. на расширенном заседании коллегии военного ведомства (там же он предлагал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек). Президент Владимир Путин концептуально поддержал идею поэтапного увеличения призывного возраста, сообщал в январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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