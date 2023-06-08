Комитет Госдумы одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
Комитет Государственной думы по обороне поддержал законопроект, предусматривающий поэтапное повышение призывного возраста, следует из думской электронной базы.
«Комитет по обороне рекомендует принять Госдуме законопроект в первом чтении», – говорится в заключении комитета.
Документ был внесен в Госдуму депутатами из комитета по обороне во главе с председателем Андреем Картаполовым. В конце мая правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу депутатов о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г.
Предлагается поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. Призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.
При этом россияне, достигшие 18 лет после 1 января 2024 г., могут быть зачислены на военную службу и до наступления призывного возраста, если выразят такое желание и подадут заявление в призывную комиссию. Также военную службу по желанию могут пройти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27–30 лет, которые ранее ее не проходили, не имея на то законных оснований.