Правительство поддержало законопроект о повышении призывного возраста

Правительство поддержало законопроект о повышении призывного возрастаНо при условии его доработки с учетом высказанного в отзыве замечания
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу депутатов о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего 29 мая.
Законопроект был внесен 13 марта депутатами из комитета Думы по обороне во главе с его председателем Андреем Картаполовым («Единая Россия»). Предлагается поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. Призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет.
В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.
При этом россияне, достигшие 18 лет после 1 января 2024 г., могут быть зачислены на военную службу ранее дня наступления призывного возраста, если выразят такое желание и подадут заявление в призывную комиссию. Также военную службу по желанию могут пройти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27–30 лет, которые ранее ее не проходили, не имея на то законных оснований.
Правительство в своем отзыве (с ним ознакомились «Ведомости») поддерживает проект при условии его доработки с учетом одного-единственного замечания. В кабинете министров обращают внимание, что изменение в ст. 52 закона «О воинской обязанности и военной службе» о повышении до 30 лет возраста зачисления в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, «не корреспондирует» с другим положением статьи.
Зачем нужны поправки
Принятие инициативы позволит:
• исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу;
• сократить финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медосвидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование (639 млн руб. в год).
В частности, с п. 1.1, согласно которому граждане в возрасте от 27 до 30 лет, изъявившие желание пройти военную службу по призыву, переводятся на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежат призыву на военную службу на общих основаниях. При этом запас из граждан рассматриваемой категории предлагается формировать только по достижении ими возраста 30 лет, отмечается в отзыве правительства.
Депутаты, согласно информации на думском сайте, планируют рассмотреть инициативу в весеннюю сессию.
С предложением о постепенном увеличении призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 г. на расширенном заседании коллегии военного ведомства (там же он предлагал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек). Президент Владимир Путин концептуально поддержал идею увеличения призывного возраста, сообщал в январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.