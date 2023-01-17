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Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии

Ведомости

Масштабные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализовываться в течение 2023 — 2026 гг. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил страны 17 января.

«Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 – 2026 годов, потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных Сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил) принятия соответствующих компетентных решений», — заявил министр, слова которого передает пресс-служба оборонного ведомства.

Шойгу на совещании по увеличению численности российской армии призвал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на новых территориях и др.

«Определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны, нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных Сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме», — продолжил Шойгу.

Вместе с тем в рамках обеспечения безопасности страны планируется создать Московский и Ленинградский военные округа, сформировать армейский корпус в Карелии, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

21 декабря 2022 г. в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Шойгу заявил, что ВС России следует увеличить до 1,5 млн военнослужащих. Помимо этого, среди его предложений также было поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.

Ранее по теме: Минобороны объявило об увеличении численности армии до 1,5 млн человек

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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