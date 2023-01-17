Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии

21 декабря 2022 г. в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Шойгу заявил, что ВС России следует увеличить до 1,5 млн военнослужащих. Помимо этого, среди его предложений также было поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.