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Численность российской армии будет увеличена на 137 000 человек

В ее число могут войти добровольцы «именных» батальонов
Алексей Никольский
Илья Питалев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал 25 августа указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил РФ с 1 января 2023 г. в размере 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие. Указ обнародован Кремлем.

Численность военнослужащих вырастет примерно на 137 000 человек, если сравнивать с прошлым аналогичным указом. Подобные документы, устанавливающие штатную численность военнослужащх и гражданского персонала ВС РФ, публикуются регулярно согласно закону «Об обороне». На их основе рассчитываются расходы Минобороны на денежное содержание военнослужащих и зарплаты гражданского персонала.

Последние крупные сокращения в ВС РФ прошли еще в конце 2000-х гг. После них штатная численность военнослужащих колебалась вокруг цифры 1 млн, незначительно сокращаясь или увеличиваясь не более чем на несколько тысяч человек.

Около трети или больше от этих 137 000 человек – это, вероятно, добровольцы, которые поступили или поступят на службу в составе так называемых «именных» батальонов, которые с мая формируются в различных субъектах Федерации, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Существуют разные оценки количества таких подразделений, но по его оценке речь может идти о 50 таких батальонов и рот.

В остальном штатная численность будет увеличена, по всей видимости, за счет доукомплектования контрактниками существующих соединений и частей, продолжает эксперт. Почти все из 137 000 человек поступят на службу в Сухопутные войска, полагает Мураховский.

Эти военнослужащие, по всей вероятности, пойдут на формирование новых и доукомплектование существующих частей исходя из потребностей проведения СВО, полагает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. «Логично предположить, что их заметная доля – это добровольцы из формируемых «именных» батальонов», – добавляет он.

То, что численность устанавливается с 1 января 2023 г., а значительная часть этих добровольцев уже одета в форму, не мешает финансированию таких подразделений из бюджета, для этого есть законные методы коррекции бюджетных расходов, говорит бывший сотрудник военного ведомства. Кроме того, выплату части денежного содержания взяли на себя регионы, говорит он.

«Ведомости» направили запрос в Минобороны.

Ранее представители власти, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, многократно подчеркивали, что мобилизации в РФ не планируется.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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