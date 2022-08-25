Численность российской армии будет увеличена на 137 000 человек

Около трети или больше от этих 137 000 человек – это, вероятно, добровольцы, которые поступили или поступят на службу в составе так называемых «именных» батальонов, которые с мая формируются в различных субъектах Федерации, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Существуют разные оценки количества таких подразделений, но по его оценке речь может идти о 50 таких батальонов и рот.