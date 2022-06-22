Песков назвал фейками информацию о планах массовой мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейками информацию британских СМИ о якобы подготовке к массовой мобилизации в России.
«Да. Это чистые фейки», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к появившейся информации и является ли это очередными фейками (цитата по «Интерфаксу»).
О планах объявить в России массовую мобилизацию накануне сообщили The Guardian, Independent и Daily Record со ссылкой на источники среди западных официальных лиц. По словам собеседников изданий, об этом «вот-вот» будет объявлено.
В начале мая Песков назвал чушью публикации СМИ о том, что Владимир Путин 9 мая может объявить о каком-либо решении по спецоперации на Украине, в том числе о мобилизации или войне. Позднее Песков опроверг информацию о планах президента объявить мобилизацию в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.