Песков опроверг данные о планах объявить мобилизацию 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации СМИ о том, что президент Владимир Путин 9 мая может объявить о каком-либо решении по спецоперации на Украине, в том числе о мобилизации или войне.
«Это чушь», — ответил Песков на вопрос, какова вероятность, что 9 мая Путин объявит войну Украине.
Накануне CNN сообщил, что в России может быть объявлена мобилизация резервных сил к 9 мая. Такую информацию телеканал получил от британских и американских высокопоставленных военных, при этом отмечается, что точных данных по этому поводу нет.