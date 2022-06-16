Песков: Путин не будет объявлять мобилизацию в ходе выступления на ПМЭФе
«Нет», - ответил Песков на соответствующий вопрос. Комментируя западные публикации о том, что российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска, Песков сказал: «Это лживые информационные вбросы». Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФа 17 июня. Его речь будет посвящена антироссийским санкциям, заявил ранее пресс-секретарь. Путин не будет проводить традиционные встречи с главами иностранных компаний в рамках ПМЭФа, однако не исключены «отдельные встречи с предпринимателями или с группами предпринимателей».
В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации СМИ о том, что Владимир Путин 9 мая может объявить о каком-либо решении по спецоперации на Украине, в том числе о мобилизации или войне. Аналогичное заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее подобная информация появилась в ряде западных СМИ.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и проведение комплекса мероприятий по переводу экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе граждане обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
14 июня глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев исключил необходимость дополнительного призыва в армию из-за спецоперации. По его словам, украинская сторона, прикрываясь живым щитом, не дает российским войскам идти семимильными шагами. При этом сенатор отметил, что достижение целей спецоперации является «вопросом времени».