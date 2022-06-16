Песков: Путин не будет объявлять мобилизацию в ходе выступления на ПМЭФе

«Нет», - ответил Песков на соответствующий вопрос. Комментируя западные публикации о том, что российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска, Песков сказал: «Это лживые информационные вбросы». Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФа 17 июня. Его речь будет посвящена антироссийским санкциям, заявил ранее пресс-секретарь. Путин не будет проводить традиционные встречи с главами иностранных компаний в рамках ПМЭФа, однако не исключены «отдельные встречи с предпринимателями или с группами предпринимателей».