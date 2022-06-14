В Совфеде исключили необходимость дополнительного призыва в армию из-за спецоперации
Дополнительного призыва в армию в свете российской спецоперации на территории Украины не потребуется, заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.
«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — пояснил Бондарев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, украинская сторона, прикрываясь живым щитом, не дает российским войскам идти семимильными шагами. При этом сенатор отметил, что достижение целей спецоперации является «вопросом времени».
В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации СМИ о том, что Владимир Путин 9 мая может объявить о каком-либо решении по спецоперации на Украине, в том числе о мобилизации или войне. Аналогичное заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее подобная информация появилась в ряде западных СМИ.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и проведение комплекса мероприятий по переводу экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе граждане обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
Песков также заявлял, что спецоперация достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.