Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,276+0,46%BRZL1 200-0,33%RGSS0,178+0,11%IMOEX2 464,56+0,37%RTSI945,22-0,05%RGBI111,91-0,03%RGBITR776,87+0,01%
Главная / Политика /

Трамп пообещал поддержку развивающим ИИ штатам

Анна Виноградова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке развития искусственного интеллекта (ИИ) и пообещал сотрудничать с американскими штатами, заинтересованными в использовании технологии для экономического роста. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Как президент, я на 100% поддерживаю суперинтеллект (SI) и буду работать со многими штатами США, которые хотят разбогатеть благодаря ему», – заявил Трамп.

Американский лидер назвал технологии ИИ «золотом» и раскритиковал руководителей, выступающих против их внедрения. По его мнению, отказ от развития этого направления лишает штаты значительных экономических возможностей.

Заявление прозвучало на фоне дискуссии о строительстве центров обработки данных для ИИ. После промежуточных выборов в США ряд представителей Демократической партии выступили за ужесточение регулирования таких объектов из-за их высокого энергопотребления и влияния на стоимость электричества, сообщает Associated Press.

27 октября Трамп объявил о намерении официально отказаться от термина «искусственный интеллект» в пользу названия «суперинтеллект». Ранее он подписал указ о замене соответствующего обозначения в документах исполнительной власти США.

8 октября американский президент назвал противниками Белого дома тех, кто продолжит использовать термин «искусственный интеллект» вместо предложенного им названия.

4 октября Трамп объявил о создании рабочей группы «Силы суперинтеллекта». Она должна координировать действия федеральных ведомств для сохранения лидерства США в этой сфере.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте