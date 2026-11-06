Трамп пообещал поддержку развивающим ИИ штатам
Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке развития искусственного интеллекта (ИИ) и пообещал сотрудничать с американскими штатами, заинтересованными в использовании технологии для экономического роста. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Как президент, я на 100% поддерживаю суперинтеллект (SI) и буду работать со многими штатами США, которые хотят разбогатеть благодаря ему», – заявил Трамп.
Американский лидер назвал технологии ИИ «золотом» и раскритиковал руководителей, выступающих против их внедрения. По его мнению, отказ от развития этого направления лишает штаты значительных экономических возможностей.
Заявление прозвучало на фоне дискуссии о строительстве центров обработки данных для ИИ. После промежуточных выборов в США ряд представителей Демократической партии выступили за ужесточение регулирования таких объектов из-за их высокого энергопотребления и влияния на стоимость электричества, сообщает Associated Press.
27 октября Трамп объявил о намерении официально отказаться от термина «искусственный интеллект» в пользу названия «суперинтеллект». Ранее он подписал указ о замене соответствующего обозначения в документах исполнительной власти США.
8 октября американский президент назвал противниками Белого дома тех, кто продолжит использовать термин «искусственный интеллект» вместо предложенного им названия.
4 октября Трамп объявил о создании рабочей группы «Силы суперинтеллекта». Она должна координировать действия федеральных ведомств для сохранения лидерства США в этой сфере.