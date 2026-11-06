ЦБ утвердил перечень криптовалют для неквалифицированных инвесторов

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты через брокеров, управляющие компании и криптообменники как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Лимит на покупку составит 300 000 руб. в год через одного посредника. Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений по сумме.