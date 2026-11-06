ЦБ утвердил перечень криптовалют для неквалифицированных инвесторов

ЦБ утвердил перечень криптовалют для неквалифицированных инвесторовУказание вступит в силу с 17 ноября
Банк России утвердил перечень криптовалют, которые могут стать доступны неквалифицированным инвесторам. В него вошли биткойн (Bitcoin), эфир (Ethereum Ether) и USDT (Tether), сообщается на сайте регулятора. Соответствующее указание вступит в силу 17 ноября, после чего биржи смогут допускать эти активы к публичному обращению.
Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты через брокеров, управляющие компании и криптообменники как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Лимит на покупку составит 300 000 руб. в год через одного посредника. Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений по сумме.
Перед совершением сделок инвесторы независимо от статуса должны будут пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений.
В ЦБ пояснили, что в перечень включены наиболее ликвидные криптовалюты. При отборе учитывались рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на иностранных площадках продолжительностью не менее пяти лет.
2 ноября Московская биржа объявила о планах запустить организованный рынок цифровых валют с 1 декабря. На первом этапе площадка намерена проводить пилотные сделки с биткойном, эфиром и USDT. Участники будут подключаться к торгам по мере готовности.
4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Его основные положения вступили в силу 1 сентября. Документ определяет правовой статус цифровых валют и устанавливает требования к их обороту.