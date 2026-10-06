ЦБ внес в реестр криптообменников четыре организации

Регулятор напомнил, что с даты включения в реестры такие организации должны соблюдать правила совершения и учета сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами. До 1 сентября 2027 г. организации обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства о цифровых валютах и цифровых правах.