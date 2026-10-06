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ЦБ внес в реестр криптообменников четыре организации

Наталья Захарова

В реестр цифровых депозитариев внесены пять первых организаций, а в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, – четыре. Об этом сообщил Банк России.

Регулятор напомнил, что с даты включения в реестры такие организации должны соблюдать правила совершения и учета сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами. До 1 сентября 2027 г. организации обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства о цифровых валютах и цифровых правах.

Цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов.

В реестр цифровых депозитариев внесены ВТБ, Сбербанк, «Волтари», «Атомайз» от «Т-технологий», а также «Облачная инфраструктура». Криптообменниками назначены ВТБ, «Т-инвестр-лаб» от «Т-технологий», «Зефир» и «Система-крипто».

5 октября вступил в силу утвержденный ЦБ порядок допуска участников на рынок криптовалют, цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Документ также определяет перечень необходимых для допуска документов и процедуру принятия ЦБ решения о включении сведений об организациях в реестры.

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