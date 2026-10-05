Компании «Т-технологий» подали заявки для работы с криптовалютами

Согласно закону, сделки с криптовалютой можно проводить на биржах, а учет и хранение активов будут проводить цифровые депозитарии. Им может стать любой уже действующий депозитарий, но ему нужно соблюсти специальные требования (программное обеспечение, высокая степень защиты информации и т. д.) и попасть в специальный реестр ЦБ. Роль посредников между биржей и инвесторами возьмут на себя брокеры и управляющие компании (УК). Они же смогут обеспечивать взаимодействие российских клиентов с зарубежной торговой инфраструктурой. Новыми игроками рынка стали криптообменники, которые будут проводить сделки обмена фиатной валюты в безналичной форме на крипту, и наоборот. Им нужно будет официально зарегистрироваться и соблюдать требования по капиталу – не менее 15 млн руб.