Компании «Т-технологий» подали заявки для работы с криптовалютами«Атомайз» подала документы в качестве цифрового депозитария, «Т-инвест лаб» – криптообменника
После получения разрешения Т-банк проведет короткое тестирование сервиса, в том числе с точки зрения безопасности, в реальных условиях на ограниченной группе сотрудников. В случае успешного тестирования сервис будет запущен на широкую аудиторию, уточнил представитель компании.
Компании группы «Т-технологии» подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке, сообщила пресс-служба компании. В частности, платформа «Атомайз» подала документы на включение в реестр цифровых депозитариев, а «Т-инвест лаб» – в реестр криптообменников.
5 октября вступил в силу утвержденный ЦБ порядок допуска участников на рынок криптовалют, цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Документ также определяет перечень необходимых для допуска документов и процедуру принятия ЦБ решения о включении сведений об организациях в реестры.
Для включения юридического лица в реестр потребуется:
предоставить сведения о дате возникновения права на обмен цифровых валют,
осуществление деятельности цифрового депозитария или оператора,
а также проведение расчетов по сделкам.
Кроме того, необходимо указать дату прекращения права на деятельность по обмену валют, полное и сокращенное фирменные наименования, ОГРН и ИНН. Отдельно потребуется раскрыть информацию об акционерах, владеющих более 10% акций.
От физических лиц ЦБ требует:
предоставить ФИО,
дату и место рождения,
сведения о гражданстве,
данные документа, удостоверяющего личность,
СНИЛС и ИНН либо его аналог для нерезидентов.
Также необходимо указать адрес регистрации или проживания в стране регистрации, фактический адрес проживания и размер доли участия в уставном капитале организации.
Отдельно документ устанавливает порядок упрощенного допуска на крипторынок для уже действующих участников. Им предстоит подать документы для получения статуса цифрового депозитария или криптообменника. Кроме того, положение определяет правила ведения и обновления реестров, а также порядок публикации содержащихся в них сведений на сайте регулятора.
Это положение развивает нормы закона «О цифровых валютах и цифровых правах», который вступил в силу 1 сентября. Он устанавливает правила работы российского рынка криптовалют, определяет статус и требования к цифровым депозитариям, криптообменникам и операторам информационных систем, а также порядок их допуска к деятельности и контроля со стороны Банка России.
Согласно закону, сделки с криптовалютой можно проводить на биржах, а учет и хранение активов будут проводить цифровые депозитарии. Им может стать любой уже действующий депозитарий, но ему нужно соблюсти специальные требования (программное обеспечение, высокая степень защиты информации и т. д.) и попасть в специальный реестр ЦБ. Роль посредников между биржей и инвесторами возьмут на себя брокеры и управляющие компании (УК). Они же смогут обеспечивать взаимодействие российских клиентов с зарубежной торговой инфраструктурой. Новыми игроками рынка стали криптообменники, которые будут проводить сделки обмена фиатной валюты в безналичной форме на крипту, и наоборот. Им нужно будет официально зарегистрироваться и соблюдать требования по капиталу – не менее 15 млн руб.
Другие крупные игроки финансового рынка, в том числе Сбербанк и ВТБ, также заявляли о планах создать инфраструктуру для торговли криптовалютой. Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков говорил «РБК инвестициям», что банк намерен стать одним из первых, которые предложат клиентам покупку и продажу криптовалюты в регулируемом российском периметре. Сейчас на сайте банка уже представлен собственный проект цифрового депозитария.
«МТС банк» 1 сентября сообщил о планах запустить сервисы покупки, продажи и хранения цифровых валют в IV квартале 2026 г. – необходимые заявления на включение в реестры ЦБ банк планировал подать сразу после выхода нормативных актов ЦБ. «МТС банк» также сообщил, что в дальнейшем рассматривает запуск доступа к цифровым валютам через «МТС инвестиции», продукты доверительного управления и использование цифровых валют в трансграничных расчетах.
Кроме того, 25 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Альфа-банк, Совкомбанк, «Ozon банк», ПСБ и Газпромбанк планируют обратиться в ЦБ за лицензией для работы в качестве цифрового депозитария.