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В Совбезе России заявили об угрозах от Starlink

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Зарубежные системы спутниковой связи Starlink и OneWeb могут использоваться для дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах. Об этом заявили члены президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России.

В Совбезе прошло совещание, посвященное использованию отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в интернет для обеспечения информационной безопасности России.

«В ходе совещания отмечены основные риски и угрозы применения западных космических систем связи над территорией суверенных государств для дестабилизации социально-политической обстановки», – говорится в сообщении Совбеза РФ (цитата по «РИА Новости»).

5 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что системы спутниковой связи, подобные Starlink, все активнее используются для вмешательства во внутренние дела государств.

Доцент школы государственной политики Кембриджского университета Алессио Терци рассказал, что правительства по всему миру рискуют заключить «фаустовскую сделку» с основателем SpaceX Илоном Маском по системам спутниковой связи Starlink.

По его мнению, Маск после заключения сделки сможет решать, как, когда и где граждане и военные будут получать доступ к интернету. Доцент подчеркнул, что Маск и SpaceX используют свою монополию, чтобы действовать как суверенное государство, а не как частная компания.

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