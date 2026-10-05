Захарова: спутниковые системы связи используют для вмешательства в дела стран
Системы спутниковой связи, подобные Starlink, все активнее используются для вмешательства во внутренние дела государств. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «РИА Новости».
Дипломат напомнила, что Иран предоставлял доказательства использования незаконно ввезенных терминалов Starlink для координации протестов в 2022 г. По ее словам, с тех пор более десяти государств пострадали от незаконного использования таких систем.
Захарова отметила, что в Иране до сих пор выявляют незаконные устройства Starlink, несмотря на заявления оператора о дистанционной приостановке обслуживания. Дипломат назвала это издевательским отношением к законодательству независимых государств.
25 сентября президент Финляндии Александр Стубб попросил основателя SpaceX Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла применять спутниковую связь для ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину, что возможное предоставление систем Starlink для нанесения ударов вглубь России было бы потенциально опасным и опрометчивым шагом.