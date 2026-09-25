Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,523-0,61%YAKG34,65-0,43%VEON-RX70,8+1,58%IMOEX2 278,26-1,47%RTSI845,29-1,47%RGBI112,28-0,03%RGBITR768,74+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Стубб попросил Маска расширить зону Starlink для ударов Украины по РФ

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Финляндии Александр Стубб попросил владельца SpaceX Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла применять спутниковую связь для ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет. Об этом Стубб заявил 24 сентября в интервью Reuters в Нью-Йорке.

По словам финского президента, доступ к Starlink нужен Киеву в районах размещения ракетных установок на территории России и подконтрольных ей территориях. «Это спасло бы жизни», – заявил Стубб. Сейчас Starlink не работает над территорией России. Украинская сторона считает, что расширение покрытия позволило бы использовать систему для наведения вооружений на мобильные пусковые установки в нескольких сотнях километров от границы.

Стубб также назвал противовоздушную оборону одной из трех основных потребностей Украины перед зимой. Двумя другими он назвал энергетическую инфраструктуру и финансирование. Президент Финляндии при этом заявил, что не ожидает завершения боевых действий до зимы.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский поднял перед Дональдом Трампом вопрос об использовании Starlink для ударов по России. По данным источника Newsmax, президент США предложил обсуждать этот вопрос непосредственно с Маском. 31 августа стало известно, что Маск допускал использование Starlink для ударов вглубь России только при одобрении Белого дома.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте