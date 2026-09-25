Стубб попросил Маска расширить зону Starlink для ударов Украины по РФ

По словам финского президента, доступ к Starlink нужен Киеву в районах размещения ракетных установок на территории России и подконтрольных ей территориях. «Это спасло бы жизни», – заявил Стубб. Сейчас Starlink не работает над территорией России. Украинская сторона считает, что расширение покрытия позволило бы использовать систему для наведения вооружений на мобильные пусковые установки в нескольких сотнях километров от границы.