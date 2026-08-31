FT: Маск допускал использование Starlink для ударов по РФ
Основатель SpaceX американский предприниматель Илон Маск допускал возможность использования Украиной беспилотников со спутниковой связью Starlink для ударов вглубь территории России, но только при условии одобрения со стороны Белого дома. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, Маск обсуждал этот вопрос с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Предприниматель при этом отмечал, что решение носит политический характер и должно приниматься администрацией президента США.
Федоров в интервью FT отказался прокомментировать эту информацию, однако посчитал, что удары по территории России якобы способны привести к окончанию конфликта. Также бывший глава оборонного ведомства отметил, что поддерживает тесную связь с Маском, но не раскрыл, собирается ли он встретиться с ним, пока будет в США.
29 августа источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплекс заявил, что Россия начала серийное производство комплекса радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», который предназначен для противодействия Starlink.
31 июля The Atlantic сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим коллегой из США Дональдом Трампом попросил разрешить применение Starlink для ударов по российской территории, однако получил отказ.