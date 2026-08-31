FT: Маск допускал использование Starlink для ударов по РФ

Федоров в интервью FT отказался прокомментировать эту информацию, однако посчитал, что удары по территории России якобы способны привести к окончанию конфликта. Также бывший глава оборонного ведомства отметил, что поддерживает тесную связь с Маском, но не раскрыл, собирается ли он встретиться с ним, пока будет в США.