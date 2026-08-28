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В России запустили серийное производство комплекса против Starlink

Ксения Наумчик

В России началось серийное производство комплекса радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», предназначенного для противодействия спутниковой системе Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, комплекс уже показал эффективность и начал выпускаться серийно. Он утверждает, что комплекс позволяет прекращать работу Starlink на значительной территории.

Источник отметил, что система воздействует на спутники на орбите. Он объяснил, что направленный радиосигнал воздействует на приемные антенны космических аппаратов и приводит к отказу в обслуживании наземных терминалов.

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Политика / Международные новости

Собеседник также заявил, что несколько комплексов способны охватить целый регион, а одновременное использование десятков устройств может привести к временному нарушению работы Starlink. По его словам, Россия оставляет за собой возможность распространять эту технологию среди заинтересованных стран.

Утром испанская газета El Mundo писала, что российские средства РЭБ серьезно ограничивают работу системы Starlink, которую используют ВСУ.

21 августа Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп не поддержал инициативу Украины по использованию беспилотников с системой Starlink. 7 августа стало известно, что Илон Маск ограничил Украине использование Starlink и призвал к мирным переговорам. Предприниматель отказал Киеву в доступе к сервису, мотивируя это рисками дальнейшей эскалации украинского кризиса.

31 июля The Atlantic сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом попросил разрешить применение Starlink для ударов по российской территории. Украинский лидер в итоге получил отказ.

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