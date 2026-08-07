The Atlantic: Маск запретил Украине использовать Starlink для ударов по РФ
Миллиардер Илон Маск ограничил Украине использование спутниковой сети Starlink для атак на Россию и призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание The Atlantic со ссылкой на источник из ближайшего круга бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.
«На данный момент положительного решения нет, Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку», – пишет журнал (цитата по «РИА Новости»).
Как указано в тексте, предприниматель отказал Киеву в доступе к сервису, мотивируя это рисками дальнейшей эскалации украинского кризиса.
Ранее, 31 июля, The Atlantic сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом попросил разрешить применение Starlink для ударов по российской территории. По информации издания, украинский лидер в итоге получил отказ.