The Atlantic: Маск запретил Украине использовать Starlink для ударов по РФ

Миллиардер Илон Маск ограничил Украине использование спутниковой сети Starlink для атак на Россию и призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание The Atlantic со ссылкой на источник из ближайшего круга бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.