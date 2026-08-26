Зеленский наградил Маска орденом на фоне переговоров по Starlink
Президент Украины Владимир Зеленский наградил основателя SpaceX, американского предпринимателя Илона Маска орденом Свободы на фоне переговоров Киева с ним о расширении использования Starlink украинскими военными. Об этом сообщил Bloomberg.
В документе президентского указа говорится, что Маск получил награду «за выдающиеся личные заслуги в защите жизни и свободы человека, а также в развитии отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки».
По данным Bloomberg, Украина добивается от Маска разрешения использовать спутниковую связь Starlink над территорией России. Киев рассчитывает, что это позволит точнее применять беспилотники против российских ракетных установок.
Ранее Маск выступал против расширения доступа Украины к Starlink на территории России, опасаясь эскалации. Однако, как заявил Зеленский 23 августа, в последнее время предприниматель стал подавать более позитивные сигналы по этому вопросу.
Орден Свободы является одной из высших государственных наград Украины и вручается в том числе иностранцам, оказавшим значительную поддержку стране. Ранее его получали экс-президент США Джо Байден, финансист Джордж Сорос и президент Аргентины Хавьер Милей.
21 августа Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп не поддержал инициативу Украины по использованию беспилотников с системой Starlink.
7 августа The Atlantic со ссылкой на источник писала, что Маск ограничил Украине использование Starlink и призвал к мирным переговорам. Как указано в тексте, предприниматель отказал Киеву в доступе к сервису, мотивируя это рисками дальнейшей эскалации украинского кризиса.