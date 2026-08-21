FT: Трамп не поддержал запрос ВСУ на использование Starlink для ударов вглубь РФ

7 августа The Atlantic со ссылкой на источник из ближайшего круга Федорова писала, что Маск ограничил Украине использование спутниковой сети Starlink для атак на Россию и призвал к мирным переговорам. Как указано в тексте, предприниматель отказал Киеву в доступе к сервису, мотивируя это рисками дальнейшей эскалации украинского кризиса.