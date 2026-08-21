FT: Трамп не поддержал запрос ВСУ на использование Starlink для ударов вглубь РФ
Президент США Дональд Трамп не поддержал инициативу Украины по использованию беспилотников с системой Starlink для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщает Financial Times (FT).
По данным издания, для реализации этой идеи необходимо согласие Илона Маска, владельца компании SpaceX, которая развивает спутниковую систему Starlink. FT отмечает, что позиция предпринимателя по отношению к Украине и использованию его технологии в зоне конфликта ранее неоднократно менялась.
Дополнительным препятствием для Киева, как пишет газета, стала отставка бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в июле. Он поддерживал прямую связь с Маском.
7 августа The Atlantic со ссылкой на источник из ближайшего круга Федорова писала, что Маск ограничил Украине использование спутниковой сети Starlink для атак на Россию и призвал к мирным переговорам. Как указано в тексте, предприниматель отказал Киеву в доступе к сервису, мотивируя это рисками дальнейшей эскалации украинского кризиса.
31 июля The Atlantic сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом попросил разрешить применение Starlink для ударов по российской территории. По информации издания, украинский лидер в итоге получил отказ.