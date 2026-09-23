Зеленский поднял перед Трампом вопрос об использовании Starlink для ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Генассамблее ООН спросил об использовании спутниковой системы Starlink для ударов по России. Об этом сообщила журналистка Newsmax Найя Саджая в X со ссылкой на источник.