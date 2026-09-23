Зеленский поднял перед Трампом вопрос об использовании Starlink для ударов по РФ
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Генассамблее ООН спросил об использовании спутниковой системы Starlink для ударов по России. Об этом сообщила журналистка Newsmax Найя Саджая в X со ссылкой на источник.
По словам ее собеседника, беседа между главами государств прошла «очень хорошо с точки зрения восприятия и тона». Также Зеленский подтвердил готовность к энергетическому перемирию. Украинский лидер также упомянул Starlink.
«На это президент США ответил: "Вам нужно поговорить об этом с [основателем SpaceX] Илоном Маском"», – написала она. Кроме того, Зеленский поднял тему лицензирования производства Patriot на Украине, но, по словам собеседника журналистки, «это вопрос долгосрочной перспективы».
31 августа газета Financial Times писала, что Маск допускал возможность использования Украиной беспилотников со спутниковой связью Starlink для ударов вглубь территории России, но только при условии одобрения со стороны Белого дома. По данным издания, Маск обсуждал этот вопрос с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
31 июля The Atlantic сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим коллегой из США Дональдом Трампом попросил разрешить применение Starlink для ударов по российской территории, однако получил отказ.