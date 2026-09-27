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Песков: возможная передача Starlink для ударов по России будет опасным шагом

Ранее президент Финляндии попросил Маска предоставить Киеву спутниковые системы
Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Возможное предоставление спутниковых систем Starlink американским предпринимателем Илоном Маском для нанесения ударов вглубь России было бы опрометчивым шагом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину.

«Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», – сказал представитель Кремля.

25 сентября президент Финляндии Александр Стубб попросил владельца SpaceX Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла применять спутниковую связь для ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет. По словам финского президента, доступ к Starlink нужен Киеву в районах размещения ракетных установок на территории России и подконтрольных ей территориях.

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