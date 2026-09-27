Песков: возможная передача Starlink для ударов по России будет опасным шагом

25 сентября президент Финляндии Александр Стубб попросил владельца SpaceX Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла применять спутниковую связь для ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет. По словам финского президента, доступ к Starlink нужен Киеву в районах размещения ракетных установок на территории России и подконтрольных ей территориях.