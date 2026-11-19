17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва с пониманием относится к позиции Пекина по контролю над вооружениями. Он отметил, что ядерный потенциал Китая несопоставим с российским и американским, поэтому вопросы стратегической безопасности в первую очередь должны обсуждать Россия и США.