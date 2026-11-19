Си Цзиньпин призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие
Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне.
Китайский лидер подчеркнул, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть развязана. По его словам, международное сообщество должно стремиться к полному устранению ядерной угрозы.
Трамп, в свою очередь, призвал Россию и Китай совместно работать над снижением риска распространения ядерного оружия.
Заявление прозвучало на фоне обсуждения вопросов стратегической безопасности и контроля над вооружениями на первом в истории трехстороннем саммите России, США и Китая. Переговоры проходят на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Ранее 19 ноября Трамп не исключил проведения взаимных инспекций ядерных арсеналов США, России и Китая в рамках возможных договоренностей о сокращении вооружений.
17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва с пониманием относится к позиции Пекина по контролю над вооружениями. Он отметил, что ядерный потенциал Китая несопоставим с российским и американским, поэтому вопросы стратегической безопасности в первую очередь должны обсуждать Россия и США.