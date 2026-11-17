Песков: РФ с пониманием относится к позиции КНР по контролю над вооружениями
Россия с пониманием относится к позиции Китая по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
По его словам, темы контроля над вооружениями и стратегической безопасности в первую очередь должны обсуждать Москва и Вашингтон.
Песков отметил, что российской стороне хорошо известна позиция Пекина. Китайский ядерный потенциал несопоставим с арсеналами России и США, поэтому Китай выступает против такого формата обсуждения, отметил представитель Кремля.
16 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос «Ведомостей», заявил, что повестку предстоящей трехсторонней встречи России, США и КНР продолжат согласовывать вплоть до ее начала. При этом пока не ясно, удастся ли сторонам подготовить итоговый документ. По его словам, для Китая важно само проведение встречи в период председательства страны в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом Пекин по-прежнему выступает против обсуждения вопросов ядерного разоружения.
В тот же день помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что идет проработка повестки трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС, а также текста совместного заявления глав государств по итогам мероприятия. Россия передала Китаю свои предложения по совместному заявлению, теперь стороны ожидают ответа США.
Financial Times писала, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся на АТЭС без согласованной повестки.
14 ноября Песков подтвердил, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Переговоры пройдут на полях саммита АТЭС.