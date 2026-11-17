16 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос «Ведомостей», заявил, что повестку предстоящей трехсторонней встречи России, США и КНР продолжат согласовывать вплоть до ее начала. При этом пока не ясно, удастся ли сторонам подготовить итоговый документ. По его словам, для Китая важно само проведение встречи в период председательства страны в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом Пекин по-прежнему выступает против обсуждения вопросов ядерного разоружения.