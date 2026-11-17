16 ноября Каллас заявила, что визовые ограничения против участников спецоперации могут быть включены в 22-й пакет санкций против России. По ее словам, достать данные о российских военнослужащих довольно просто, учитывая современные темпы цифровизации. Говоря о способах предоставления этих данных, она отметила, что «сейчас есть разные варианты, а у нас у всех есть очень хорошие специалисты по разведке».