Песков назвал неудачным заявление Каллас о сборе данных российских бойцов
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о возможном получении данных об участниках спецоперации для введения против них санкций является неудачным. Об этом телеканалу «Звезда» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, такое высказывание свидетельствует об уровне ее профессиональной квалификации.
Постпредство России при ЕС поставило вопрос о законности предложения Каллас использовать разведывательные возможности государств – членов ЕС для получения персональных данных российских военных. Дипмиссия напомнила, что Регламент (ЕС) 2018/1725 устанавливает требования законности и справедливости при обработке персональных данных институтами ЕС, ограничивает их использование конкретными законными целями и требует обеспечения надлежащей безопасности такой информации. Право на защиту персональных данных также закреплено в ст. 8 Хартии основных прав Евросоюза.
16 ноября Каллас заявила, что визовые ограничения против участников спецоперации могут быть включены в 22-й пакет санкций против России. По ее словам, достать данные о российских военнослужащих довольно просто, учитывая современные темпы цифровизации. Говоря о способах предоставления этих данных, она отметила, что «сейчас есть разные варианты, а у нас у всех есть очень хорошие специалисты по разведке».
Комментируя слова Каллас, Песков выразил сомнения, что европейские переговорщики смогут способствовать заключению мирных соглашений по Украине.