Песков оценил возможность участия Каллас в переговорах по Украине
Кремль сомневается, что европейские переговорщики смогут способствовать заключению мирных соглашений по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о визовых ограничениях для участников спецоперации и возможность ее участия в переговорах.
«Мне по-прежнему нечего сказать про Каю Каллас. Слов у меня нет. В контексте этих высказываний продолжаем обращать внимание на планы по ее включению в команду переговорщиков от Европы. Задаемся вопросом, что эти переговорщики смогут добавить к мирному процессу», – сказал он.
16 ноября Каллас заявила, что визовые ограничения против участников спецоперации могут быть включены в 22-й пакет санкций против России. Каллас отметила, что достать данные о российских военнослужащих довольно просто, учитывая современные темпы цифровизации. Говоря о способах предоставления этих данных, она отметила, что «сейчас есть разные варианты, а у нас у всех есть очень хорошие специалисты по разведке».
13 ноября Каллас выразила намерение быть частью делегации Евросоюза на переговорах по Украине. По ее словам, ее назначили представлять Европу по вопросам внешней политики и политики безопасности.