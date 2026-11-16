Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,402+0,83%KLVZ1,954+1,03%RGSS0,19+4,4%IMOEX2 478,19-1,32%RTSI946,12-1,76%RGBI111,85-0,08%RGBITR778,97+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Путин обсуждал с Ядровым восстановление Крымского моста

Сергей Пахомов

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе встречи с министром транспорта РФ Дмитрием Ядровым восстановительные работы на Крымском мосту после удара ВСУ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, безусловно», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

16 ноября Путин провел встречу с Ядровым, что анонсировал Песков. Глава Минтранса в ходе беседы с главой государства отметил, что более 130 судов перешли под российский флаг. По его словам, это позволило сформировать общий дедвейт по России 38 млн т, что превышает показатели Советского Союза. 

В ночь на 16 ноября Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников. Минтранс сообщил, что пострадавших нет, движение по автомобильной части приостановлено, железнодорожное сообщение работает в штатном режиме. Ведомство также уточнило, что в результате атаки пострадавших нет.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте