Песков: Путин обсуждал с Ядровым восстановление Крымского моста

16 ноября Путин провел встречу с Ядровым, что анонсировал Песков. Глава Минтранса в ходе беседы с главой государства отметил, что более 130 судов перешли под российский флаг. По его словам, это позволило сформировать общий дедвейт по России 38 млн т, что превышает показатели Советского Союза.