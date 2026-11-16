Песков: Путин обсуждал с Ядровым восстановление Крымского моста
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе встречи с министром транспорта РФ Дмитрием Ядровым восстановительные работы на Крымском мосту после удара ВСУ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, безусловно», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.
16 ноября Путин провел встречу с Ядровым, что анонсировал Песков. Глава Минтранса в ходе беседы с главой государства отметил, что более 130 судов перешли под российский флаг. По его словам, это позволило сформировать общий дедвейт по России 38 млн т, что превышает показатели Советского Союза.
В ночь на 16 ноября Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников. Минтранс сообщил, что пострадавших нет, движение по автомобильной части приостановлено, железнодорожное сообщение работает в штатном режиме. Ведомство также уточнило, что в результате атаки пострадавших нет.