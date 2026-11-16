Решение об участии Путина в саммите G20 будет принято после саммита АТЭС

Решение об участии Владимира Путина будет приниматься уже после визита президента России на саммит АТЭС в Китае. «Что касается участия, то я бы вам предложил проследить за ходом нашего визита в Китай. Он очень важный, поскольку там будет трехсторонняя встреча, будет и двусторонняя встреча и с китайским лидером, и с американским. И после этого, очевидно, мы еще раз посмотрим на ситуацию, взвесим все «за» и «против». И наш президент примет решение», – подчеркнул Ушаков. Приглашение для участия в саммите G20 Россия получила, напомнил Ушаков.