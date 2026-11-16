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Решение об участии Путина в саммите G20 будет принято после саммита АТЭС

Подготовка к поездке ведется, но окончательного решения об участии нет
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет принято после поездки на саммит АТЭС в Шэньчжэне. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, решение об участии Владимира Путина в саммите G20 пока не принималось.

«Этот вопрос обсуждается, и подготовка ведется весьма активно», – сказал Ушаков. Он напомнил, что шерпа России в G20 Денис Агафонов неоднократно посещал США, в том числе и место проведения саммита во Флориде. Был недавно там и министр иностранных дел Сергей Лавров.

«То есть подготовка активно ведется. Причем параметры обсуждения и характер обсуждения нас вполне удовлетворяют, потому что там сделан акцент именно на экономику, на сотрудничество в этой сфере. И, скажем так, такого дешевого политиканства пока мы со стороны американских хозяев не замечали. То есть вся дискуссия, вся подготовительная работа носит весьма деловой и конструктивный характер. И это нас удовлетворяет», – сказал Ушаков.

Решение об участии Владимира Путина будет приниматься уже после визита президента России на саммит АТЭС в Китае. «Что касается участия, то я бы вам предложил проследить за ходом нашего визита в Китай. Он очень важный, поскольку там будет трехсторонняя встреча, будет и двусторонняя встреча и с китайским лидером, и с американским. И после этого, очевидно, мы еще раз посмотрим на ситуацию, взвесим все «за» и «против». И наш президент примет решение», – подчеркнул Ушаков. Приглашение для участия в саммите G20 Россия получила, напомнил Ушаков.

Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в Китае. Владимир Путин примет в нем участие. На полях саммита запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Планируется и двусторонняя встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом. Саммит G20 в Майами пройдет 14–15 декабря. Владимир Путин последний раз участвовал в формате «двадцатки» в 2021 г. по видеоконференцсвязи, а лично приезжал на саммит в 2019 г., когда он проходил в Осаке.

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