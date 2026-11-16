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Главная / Экономика /

ЦБ: внешний долг России вырос на $6,8 млрд за III квартал

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Совокупный внешний долг России в III квартале 2026 г. увеличился на $6,8 млрд, или 2,2%, и достиг $315,8 млрд против $309 млрд на 1 июля. Это следует из данных Банка России.

По оценке регулятора, с начала года внешний долг страны вырос на $9 млрд, или 2,9%. Наибольший объем задолженности приходится на прочие секторы экономики – $177,8 млрд. За квартал их обязательства увеличились на $4,9 млрд, или 2,8%.

Внешний долг Центрального банка и банковской системы вырос на $3,2 млрд до $116,2 млрд. При этом задолженность органов государственного управления сократилась на $1,3 млрд до $21,8 млрд. Таким образом, рост совокупного показателя обеспечили банковская система и прочие секторы экономики.

14 августа Банк России оценивал внешний долг РФ на 1 июля в $313,83 млрд. Согласно обновленной статистике, опубликованной 16 ноября, показатель за эту дату пересмотрен до $309 млрд.

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