ЦБ: внешний долг России вырос на $6,8 млрд за III квартал

По оценке регулятора, с начала года внешний долг страны вырос на $9 млрд, или 2,9%. Наибольший объем задолженности приходится на прочие секторы экономики – $177,8 млрд. За квартал их обязательства увеличились на $4,9 млрд, или 2,8%.