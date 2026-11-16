«Просвещение»: стихотворение Пушкина сократили из-за норм закона

16 ноября советник президента Елена Ямпольская заявила, что учебник относится к коммерческой линейке, которая постепенно устаревает. При этом точную причину сокращения стихотворения она назвать не смогла. По словам Ямпольской, «Зимний вечер» не входит в действующую программу третьего класса. Она считает, что произведение должно изучаться в пятом классе, где оно представлено сейчас.