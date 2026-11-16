«Просвещение»: стихотворение Пушкина сократили из-за норм закона
Стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» сократили в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса с учетом установленных требований к содержанию учебных материалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний «Просвещение».
В издательстве пояснили, что приказ Минпросвещения от 2 декабря 2022 г. № 1053 предусматривает проведение педагогической экспертизы учебников. Один из ее критериев – отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкоголя. Кроме того, закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает распространение среди несовершеннолетних материалов, способных вызвать желание употребить алкоголь.
Ранее стало известно, что из учебника исключили четверостишие, в котором Пушкин обращается к няне Арине Родионовне со словами «Выпьем, добрая подружка» и «Выпьем с горя; где же кружка?». В пособии указано, что произведение приведено в сокращенном виде. При этом в более ранних изданиях учебника стихотворение публиковалось полностью.
16 ноября советник президента Елена Ямпольская заявила, что учебник относится к коммерческой линейке, которая постепенно устаревает. При этом точную причину сокращения стихотворения она назвать не смогла. По словам Ямпольской, «Зимний вечер» не входит в действующую программу третьего класса. Она считает, что произведение должно изучаться в пятом классе, где оно представлено сейчас.
13 ноября министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что апробация единых учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов начнется 1 января 2027 г. Их планируют внедрить с 1 сентября того же года.
15 октября Ямпольская заявила, что новые учебники по русскому языку и литературному чтению для 1–4-х классов начнут поэтапно поступать в школы с сентября 2028 г.