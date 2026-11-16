Лукашенко одобрил проект единой аграрной политики с Россией

9 ноября правительство России одобрило проект соглашения. Инициатором документа выступил Минсельхоз РФ, которому поручено провести переговоры с белорусской стороной. Целью соглашения является эффективное использование ресурсов, формирование общего аграрного рынка, достижение паритета цен на сельхозпродукцию и обеспечение ее качества. Москва и Минск также намерены совместно защищать рынок от недобросовестной конкуренции и укреплять продовольственную безопасность. Для этого предполагается развивать кооперацию, обмениваться научными исследованиями и расширять межотраслевое взаимодействие.