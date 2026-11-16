Лукашенко одобрил проект единой аграрной политики с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о единой аграрной политике в рамках Союзного государства в качестве основы для проведения переговоров. Указ глава белорусского государства подписал 16 ноября, сообщает агентство «БелТА».
Документ определяет основные цели и направления реализации совместной аграрной политики двух стран. Его заключение, как отмечается в сообщении, должно способствовать развитию единого аграрного рынка Союзного государства.
Полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание предоставлены министерству сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.
9 ноября правительство России одобрило проект соглашения. Инициатором документа выступил Минсельхоз РФ, которому поручено провести переговоры с белорусской стороной. Целью соглашения является эффективное использование ресурсов, формирование общего аграрного рынка, достижение паритета цен на сельхозпродукцию и обеспечение ее качества. Москва и Минск также намерены совместно защищать рынок от недобросовестной конкуренции и укреплять продовольственную безопасность. Для этого предполагается развивать кооперацию, обмениваться научными исследованиями и расширять межотраслевое взаимодействие.
В документе указывалось, что в случае одобрения соглашения сторонами в течение 30 дней будет сформирована рабочая группа под руководством заместителей министров сельского хозяйства России и Белоруссии.