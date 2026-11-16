В Ираке заблокировали доступ к Telegram

22 июня Telegram вернулся в Google Play для пользователей в Индии по истечении временного запрета, введенного властями страны 16 июня. Блокировка вводилась по требованию властей в связи с тем, что мошенники использовали Telegram-каналы для продажи поддельных билетов на вступительные экзамены в медицинские вузы (NEET-UG 2026) и организации других схем обмана.