В Ираке заблокировали доступ к Telegram
Управление по делам СМИ Ирака приняло нормативные меры по блокировке мессенджера Telegram для сохранения национальной безопасности. Об этом сообщает Иракское информационного агентство.
16 ноября власти Иордании ограничили доступ к Telegram на территории страны. По данным Jordan News Agency, решение принято в целях защиты национальной безопасности и цифровой среды.
22 июня Telegram вернулся в Google Play для пользователей в Индии по истечении временного запрета, введенного властями страны 16 июня. Блокировка вводилась по требованию властей в связи с тем, что мошенники использовали Telegram-каналы для продажи поддельных билетов на вступительные экзамены в медицинские вузы (NEET-UG 2026) и организации других схем обмана.