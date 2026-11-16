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Главная / Технологии /

В Ираке заблокировали доступ к Telegram

Инна Шульгина

Управление по делам СМИ Ирака приняло нормативные меры по блокировке мессенджера Telegram для сохранения национальной безопасности. Об этом сообщает Иракское информационного агентство.

16 ноября власти Иордании ограничили доступ к Telegram на территории страны. По данным Jordan News Agency, решение принято в целях защиты национальной безопасности и цифровой среды.

22 июня Telegram вернулся в Google Play для пользователей в Индии по истечении временного запрета, введенного властями страны 16 июня. Блокировка вводилась по требованию властей в связи с тем, что мошенники использовали Telegram-каналы для продажи поддельных билетов на вступительные экзамены в медицинские вузы (NEET-UG 2026) и организации других схем обмана.

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