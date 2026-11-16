Минпросвещения назвало недопустимым сокращение произведений русских классиков«Зимний вечер» Пушкина войдет в учебники 5 класса в полном объеме
Школьники должны изучать произведения русских классиков в полном и неизменном виде. Произвольное сокращение литературных текстов в учебниках недопустимо, заявили в Минпросвещения РФ.
В ведомстве подчеркнули, что содержание произведений должно сохраняться без изменений. Согласно позиции советника президента РФ Елены Ямпольской, стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» войдет в новые государственные учебники по литературе для пятых классов в полном объеме, отметили в Минпросвещения.
Министерство напомнило, что переход на единые государственные учебники завершается: обучение по новым линейкам для 5–6 и 10–11 классов стартует с 1 сентября 2027 г., а обновление начальной школы – с 2028 г.
Ранее стало известно, что из учебника исключили четверостишие, в котором Пушкин обращается к няне Арине Родионовне со словами «Выпьем, добрая подружка» и «Выпьем с горя; где же кружка?». Ямпольская заявила, что учебник относится к коммерческой линейке, которая постепенно устаревает. При этом точную причину сокращения стихотворения она назвать не смогла. По словам Ямпольской, «Зимний вечер» не входит в действующую программу третьего класса. Она считает, что произведение должно изучаться в пятом классе, где оно представлено сейчас.
ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний «Просвещение», что стихотворение Пушкина «Зимний вечер» сократили в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса с учетом установленных требований к содержанию учебных материалов. В издательстве пояснили, что приказ Минпросвещения от 2 декабря 2022 г. № 1053 предусматривает проведение педагогической экспертизы учебников. Один из ее критериев – отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкоголя. Кроме того, закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает распространение среди несовершеннолетних материалов, способных вызвать желание употребить алкоголь.