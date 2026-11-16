Экс-чиновник Росморречфлота приговорен к 11 годам лишения свободы за взятку

Следствие и суд установили, что в июле 2019 г. он получил от учредителя одной из коммерческих организаций взятку в виде квартиры и машино-места в Москве. Взамен экс-чиновник Росморречфлота «осуществлял общее покровительство и попустительство по службе» при утверждении оценки уязвимости и планов транспортной безопасности, которые подготавливала данная организация.