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Экс-чиновник Росморречфлота приговорен к 11 годам лишения свободы за взятку

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота к 11 годам лишения свободы по делу о взятке. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление СК РФ.  

Мужчина признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначен штраф в размере 26,5 млн руб. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение 10 лет, а имущество, полученное преступным путем, будет конфисковано.

Следствие и суд установили, что в июле 2019 г. он получил от учредителя одной из коммерческих организаций взятку в виде квартиры и машино-места в Москве. Взамен экс-чиновник Росморречфлота «осуществлял общее покровительство и попустительство по службе» при утверждении оценки уязвимости и планов транспортной безопасности, которые подготавливала данная организация.

Известно, что мужчина находится под стражей с марта 2025 г. ТАСС пишет, что речь идет о Леониде Новикове, который был задержан в апреле 2025 г. за получение взятки в виде недвижимого имущества в Москве. Стоимость имущества оценивалась в более 8,5 млн руб.

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