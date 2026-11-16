Пилот разбившегося в Афганистане Falcon получил три года принудительных работ
Люберецкий городской суд Московской области приговорил пилота Дмитрия Белякова к трем годам принудительных работ по делу о крушении самолета Falcon 10 с россиянами на борту в Афганистане в январе 2024 г. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Белякова признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух человек, причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Из заработка осужденного будут удерживать 10% в доход государства. Кроме того, его лишили права управлять воздушными судами на два года.
По данным следствия, 20 января 2024 г. Falcon 10 выполнял санитарный рейс из Паттайи в Москву с промежуточной дозаправкой в Индии. Несмотря на сильный встречный ветер и риск нехватки топлива, командир экипажа продолжил полет, не приняв своевременного решения о посадке на запасном аэродроме. После полной выработки топлива оба двигателя последовательно отключились. Самолет потерпел крушение в горной местности Афганистана.
В результате авиакатастрофы погибли двое пассажиров – супруги Анна и Анатолий Евсюковы. Второй пилот и один из медицинских работников получили тяжелые травмы. Ущерб в результате уничтожения воздушного судна превысил 47 млн руб.
29 января стало известно, что Росавиация аннулировала свидетельства пилотов Белякова и Аркадия Грачева, поскольку они предоставили недостоверные документы о прохождении подготовки к полетам на Falcon 10 в США.