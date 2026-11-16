Пилот разбившегося в Афганистане Falcon получил три года принудительных работ

Белякова признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух человек, причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Из заработка осужденного будут удерживать 10% в доход государства. Кроме того, его лишили права управлять воздушными судами на два года.