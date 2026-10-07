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BI: экспансия Starlink сравнима со «сделкой с дьяволом»

Сергей Пахомов
Michael Cain Jr./Sipa USA/ТАСС
Michael Cain Jr./Sipa USA/ТАСС

Правительства по всему миру рискуют заключить «фаустовскую сделку» с основателем SpaceX Илоном Маском по системам спутниковой связи Starlink. Об этом заявил доцент школы государственной политики Кембриджского университета Алессио Терци, чьи слова передает Business Insider.

По его мнению, Маск после заключения сделки сможет решать, как, когда и где граждане и военные будут получать доступ к интернету. Доцент подчеркнул, что Маск и SpaceX используют свою монополию, чтобы действовать как суверенное государство, а не как частная компания.

«Это мегакорпорация, которая постепенно подрывает некоторые функции, которые обычно выполняют государственные органы», – заявил Терци.

Он также сравнил SpaceX с Британской Ост-Индской компанией, которой в 1600 г. были предоставлены исключительные права на ведение торговли между Азией и Великобританией. Она использовала эту монополию для превращения себя в империю со своей системой налогообложения и постоянной армией, которая управляла миллионами людей почти 300 лет.

5 октября официальный представитель МИД РФ заявила, что системы спутниковой связи, подобные Starlink, все активнее используются для вмешательства во внутренние дела государств. Дипломат напомнила, что Иран предоставлял доказательства использования незаконно ввезенных терминалов Starlink для координации протестов в 2022 г.

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