BI: экспансия Starlink сравнима со «сделкой с дьяволом»

Он также сравнил SpaceX с Британской Ост-Индской компанией, которой в 1600 г. были предоставлены исключительные права на ведение торговли между Азией и Великобританией. Она использовала эту монополию для превращения себя в империю со своей системой налогообложения и постоянной армией, которая управляла миллионами людей почти 300 лет.