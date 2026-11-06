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Главная / Общество /

Москвича задержали за передачу украинской организации данных о военных объектах

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, которого подозревают в передаче разведывательной информации представителям украинской террористической организации. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Москве и Московской области, передает ТАСС.

По данным ведомства, мужчина через интернет самостоятельно установил контакт с представителем украинского военизированного объединения и добровольно заявил о своей причастности к нему. В дальнейшем, как утверждает ФСБ, он выполнял задания организации и собирал сведения для передачи ее представителям.

В частности, речь идет об информации о местах стоянки колонн транспортных средств Минобороны России и расположении других военных объектов.

5 ноября сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который готовил по заданию украинского куратора диверсию на железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). 

3 ноября в Запорожской области был задержан житель Мелитополя 2001 г. р., подозреваемый в государственной измене за передачу украинской стороне координат объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.

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