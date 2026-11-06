Москвича задержали за передачу украинской организации данных о военных объектах

По данным ведомства, мужчина через интернет самостоятельно установил контакт с представителем украинского военизированного объединения и добровольно заявил о своей причастности к нему. В дальнейшем, как утверждает ФСБ, он выполнял задания организации и собирал сведения для передачи ее представителям.