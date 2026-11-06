В Крыму и Севастополе введут льготную ипотеку под 8%
Правительство России распространило действие программы льготной ипотеки на Крым и Севастополь. Граждане смогут оформить кредит под 8% годовых на покупку квартиры в строящемся многоквартирном доме или апартаментов, сообщил Минфин РФ.
Максимальная сумма кредита составит 8 млн руб., первоначальный взнос – не менее 20% стоимости недвижимости. Государство будет субсидировать процентную ставку в течение 15 лет с момента заключения договора.
Программа действует с 1 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г. Воспользоваться ей смогут граждане России независимо от места проживания и регистрации при условии, что ранее они не получали кредиты по другим федеральным ипотечным программам.
«Расширение программы льготной ипотеки на Крым и город Севастополь позволит большему числу граждан улучшить свои жилищные условия и сделать приобретение собственного жилья более доступным для жителей этих регионов», – отметил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
Льготная ипотека первоначально действовала в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 2023 г. Впоследствии ее распространили на Курскую и Белгородскую области. За время реализации программы выдано 16 300 кредитов на общую сумму более 83,5 млрд руб.
24 сентября Минфин утвердил новые параметры семейной ипотеки. С 1 октября процентные ставки и максимальные суммы кредитов зависят от количества детей и региона проживания семьи.