Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,27+0,41%BRZL1 200-0,33%RGSS0,178+0,11%IMOEX2 465,14+0,4%RTSI945,44-0,03%RGBI111,91-0,03%RGBITR776,87+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

В Крыму и Севастополе введут льготную ипотеку под 8%

Антон Потоков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России распространило действие программы льготной ипотеки на Крым и Севастополь. Граждане смогут оформить кредит под 8% годовых на покупку квартиры в строящемся многоквартирном доме или апартаментов, сообщил Минфин РФ.

Максимальная сумма кредита составит 8 млн руб., первоначальный взнос – не менее 20% стоимости недвижимости. Государство будет субсидировать процентную ставку в течение 15 лет с момента заключения договора.

Программа действует с 1 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г. Воспользоваться ей смогут граждане России независимо от места проживания и регистрации при условии, что ранее они не получали кредиты по другим федеральным ипотечным программам.

«Расширение программы льготной ипотеки на Крым и город Севастополь позволит большему числу граждан улучшить свои жилищные условия и сделать приобретение собственного жилья более доступным для жителей этих регионов», – отметил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

Льготная ипотека первоначально действовала в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 2023 г. Впоследствии ее распространили на Курскую и Белгородскую области. За время реализации программы выдано 16 300 кредитов на общую сумму более 83,5 млрд руб.

Читайте также:Рыночная ипотека впервые за два года превысила 50% в выдачах банков

24 сентября Минфин утвердил новые параметры семейной ипотеки. С 1 октября процентные ставки и максимальные суммы кредитов зависят от количества детей и региона проживания семьи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её