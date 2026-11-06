Октябрь 2026 года стал самым теплым в истории наблюдений

Кроме того, текущий год, вероятнее всего, станет вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Отдельно Copernicus прогнозирует, что средняя глобальная температура за четырехлетний период с 2023 по 2026 г. также окажется выше доиндустриального уровня на 1,5 градуса.