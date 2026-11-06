Октябрь 2026 года стал самым теплым в истории наблюдений
Октябрь 2026 г. стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире. Об этом сообщила Служба изменения климата Copernicus (C3S), реализуемая Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).
Согласно опубликованным данным, средняя температура воздуха на поверхности Земли в октябре составила 15,35 градуса. Этот показатель стал самым высоким для октября за весь период наблюдений.
По прогнозу службы, 2026 г. практически наверняка станет вторым календарным годом, когда средняя глобальная температура превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Первым таким годом был 2024 г.
Кроме того, текущий год, вероятнее всего, станет вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Отдельно Copernicus прогнозирует, что средняя глобальная температура за четырехлетний период с 2023 по 2026 г. также окажется выше доиндустриального уровня на 1,5 градуса.
Сентябрь 2026 г. стал вторым самым теплым в мире за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура приземного воздуха составила 16,27 градуса по Цельсию – на 0,82 градуса выше среднего показателя за 1991–2020 гг. и на 0,11 градуса ниже рекорда сентября 2023 г.
Лето 2026 г. стало третьим самым жарким за всю историю наблюдений в Европе, а в Западной Европе – самым жарким. Одновременно континент столкнулся с сильной засухой, рекордно низким стоком рек и необычно высокой температурой морской воды.