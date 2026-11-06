Россиянки завоевали золото чемпионата мира по прыжкам на батуте
Российские спортсменки завоевали золотые медали чемпионата мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях на акробатической дорожке. Турнир проходит в китайском Нанкине.
В составе российской команды выступили Александра Лямина, Елена Нейман, Арина Каляндра и Полина Новолокина. По итогам соревнований спортсменки набрали 28 баллов и заняли первое место.
Серебряные медали достались сборной Бельгии, которая получила 22 балла. Третье место заняла команда Франции с результатом 21 балл.
В мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.