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Главная / Стиль жизни /

Россиянки завоевали золото чемпионата мира по прыжкам на батуте

Татьяна Мозолевская

Российские спортсменки завоевали золотые медали чемпионата мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях на акробатической дорожке. Турнир проходит в китайском Нанкине.

В составе российской команды выступили Александра Лямина, Елена Нейман, Арина Каляндра и Полина Новолокина. По итогам соревнований спортсменки набрали 28 баллов и заняли первое место.

Серебряные медали достались сборной Бельгии, которая получила 22 балла. Третье место заняла команда Франции с результатом 21 балл.

В мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

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