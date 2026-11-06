Путин утвердил состав комиссии по ограничениям осужденных релокантов

23 октября Минюст запустил реестр со списком попавших под ограничения россиян. В него попали бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (считается в России иноагентом , внесен в перечень террористов и экстремистов), предпринимателя Евгения Чичваркина (считается в России иноагентом , внесен в перечень террористов и экстремистов) и политолога Екатерины Шульман (считается в России иноагентом , внесена в перечень террористов и экстремистов). 6 ноября в него были внесены Юрий Дудь (считается в России иноагентом) , Александр Невзоров (считается в России иноагентом) , Сергей Ухов (считается в России иноагентом) , Дмитрий Быков (считается в России иноагентом) , Леонид Волков (считается в России иноагентом) , Дмитрий Гудков (считается в России иноагентом) , Григорий Чхартишвили (считается в России иноагентом) и др.