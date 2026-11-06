Путин утвердил состав комиссии по ограничениям осужденных релокантов
Президент России Владимир Путин утвердил состав межведомственной комиссии, которая будет заниматься применением временных ограничений против преступников, скрывающихся за границей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Председателем комиссии стал министр юстиции Константин Чуйченко. В ее состав вошли заместитель главы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук, заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, заместитель руководителя Росфинмониторинга Иван Корнев, заместитель директора ФСБ Александр Купряжкин и заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов.
23 октября Минюст запустил реестр со списком попавших под ограничения россиян. В него попали бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский
7 сентября Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер в отношении граждан, проживающих за границей и уклоняющихся от исполнения наказания.
4 августа Путин подписал закон, позволяющий вводить ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей. Речь идет о невыполнении требований, которые предъявляются к иноагентам, а также публичных призывах к нарушению территориальной целостности России или дискредитации ВС РФ.
В законе прописаны 14 ограничений. В их числе запрет регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Уехавшим также будут отказывать в выдаче кредитов и займов, получении электронных государственных и муниципальных услуг, лицензий, аккредитаций и т. д.