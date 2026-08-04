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Путин подписал закон об ограничениях для осужденых релокантов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект был принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях 22 июля.

Речь идет о невыполнении требований, которые предъявляются к иноагентам, а также публичных призывах к нарушению территориальной целостности России или дискредитации ВС РФ. Кроме того, приговоры могут быть связаны с призывами к введению антироссийских рестрикций или участием в деятельности нежелательной организации.

Осужденным релокантам запретили пользоваться онлайн-банками и госуслугами

Общество

При этом для начала действия ограничений МВД России должно подтвердить нахождение лица за пределами страны и его уклонение от назначенного наказания.

В законе прописаны 14 ограничений, в том числе запрет регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Уехавшим также будут отказывать в заключении кредитов и займов, получении электронных государственных и муниципальных услуг, лицензий и аккредитаций. Действие ранее выданных документов будет приостановлено.

Банкам запретят предоставлять свое ПО для переводов денежных средств указанной категории лиц. В частности, они не смогут совершить переводы через мобильные приложения и сайты. Деньги и имущество релокантов будут заморожены.

В мае Госдума приняла законопроект, предусматривающий усиление ответственности для релокантов, совершивших за границей направленные против интересов России правонарушения. Одно из центральных положений законопроекта – возможность ареста имущества таких граждан в качестве обеспечительной меры. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, идет речь о механизме, который позволит обеспечить исполнение решений по делам об административных правонарушениях.

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