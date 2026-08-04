Путин подписал закон об ограничениях для осужденых релокантов

Речь идет о невыполнении требований, которые предъявляются к иноагентам, а также публичных призывах к нарушению территориальной целостности России или дискредитации ВС РФ. Кроме того, приговоры могут быть связаны с призывами к введению антироссийских рестрикций или участием в деятельности нежелательной организации.