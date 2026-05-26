Госдума приняла закон об аресте имущества выступающих против РФ релокантов
Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий усиление ответственности для релокантов, совершивших за границей направленные против интересов России правонарушения. Решение было принято на пленарном заседании.
Одно из центральных положений законопроекта – возможность ареста имущества таких граждан в качестве обеспечительной меры. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, идет речь о механизме, который позволит обеспечить исполнение решений по делам об административных правонарушениях.
Законопроект предлагает распространить норму ч. 3 ст. 1.8 КоАП РФ о том, что лицо, совершившее правонарушение за пределами России, подлежит административной ответственности, если они были направлены против интересов РФ, еще на ряд административных составов. Имеются в виду преступления по таким статьям, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ, дискредитация армии, призывы к санкциям и др.
Володин подчеркивал, что люди, которые, находясь за рубежом, призывают к терроризму и экстремизму, оправдывают нацизм, допускают оскорбления в адрес российских военнослужащих, должны нести ответственность в соответствии с законами РФ. 14 мая спикер Госдумы заявлял, что россиян, которые после отъезда из страны оскорбляли ее защитников и помогали недружественным государствам, по возвращении на родину ждут судебные разбирательства.
Ранее в СМИ сообщалось, что жена актера-релоканта Дмитрия Назарова, известного по сериалу «Кухня», Ольга Васильева якобы направила в Госдуму письмо с просьбой «простить» их семью и позволить вернуться в Россию. По информации ТАСС, Володин заявил, что пока такого письма не получал, и подчеркнул, что в вопросе возвращения релокантов всегда стоит учитывать, что они говорили о России, пока находились за рубежом.