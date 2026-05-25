Госдума рассмотрит проект об аресте имущества выступающих против РФ релокантов
Государственная дума 26 мая рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий усиление ответственности для граждан, совершивших за пределами страны правонарушения, направленные против интересов России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания совета палаты.
По словам Володина, документ направлен на расширение действия российского административного законодательства в отношении граждан, которые находятся за границей, но совершают действия, затрагивающие интересы России. Он подчеркнул, что лица, которые, находясь за рубежом, призывают к терроризму и экстремизму, оправдывают нацизм, допускают оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих или совершают иные противоправные действия, должны нести ответственность в соответствии с законами РФ.
Одним из ключевых положений законопроекта является возможность ареста имущества таких граждан в качестве обеспечительной меры. Как отметил спикер Госдумы, речь идет о механизме, который позволит обеспечить исполнение решений по делам об административных правонарушениях.
«Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России», – отметил Володин.
Поправки предполагают расширение действия ч. 3 ст. 1.8 КоАП РФ. Сейчас норма позволяет привлекать к административной ответственности за некоторые правонарушения, совершенные за пределами страны, если они направлены против интересов России. Законопроект предлагает распространить этот подход на дополнительные составы административных правонарушений.
Изменения могут коснуться дел, связанных со злоупотреблением свободой массовой информации, возбуждением ненависти либо вражды, публичными призывами к действиям против территориальной целостности России, дискредитацией Вооруженных сил РФ, а также с призывами к введению санкций против страны.