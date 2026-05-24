Госдума рассмотрит законопроекты о повышении налоговых пошлин для мигрантов

В рамках предлагаемых изменений предусмотрено многократное повышение налоговых пошлин для иностранных граждан: при оформлении российского гражданства сумма пошлины может вырасти в 12 раз – с 4200 до 50 000 руб., при оформлении разрешения на временное проживание – в восемь раз, с 1920 до 15 000 руб., а при оформлении вида на жительство – в пять раз, с 6000 до 30 000 руб. Кроме того, планируется установить пошлину в размере 15 000 руб. за выдачу разрешений на привлечение каждого иностранного специалиста на работу.