Госдума рассмотрит законопроекты о повышении налоговых пошлин для мигрантов
В Госдуме рассмотрят законопроекты, предусматривающие повышение налоговых пошлин для мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В рамках предлагаемых изменений предусмотрено многократное повышение налоговых пошлин для иностранных граждан: при оформлении российского гражданства сумма пошлины может вырасти в 12 раз – с 4200 до 50 000 руб., при оформлении разрешения на временное проживание – в восемь раз, с 1920 до 15 000 руб., а при оформлении вида на жительство – в пять раз, с 6000 до 30 000 руб. Кроме того, планируется установить пошлину в размере 15 000 руб. за выдачу разрешений на привлечение каждого иностранного специалиста на работу.
Как пояснил Володин, меры призваны упорядочить миграционную сферу и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Прогнозный объем доходов оценивается в 15 млрд руб. ежегодно. Сейчас в Государственной думе на рассмотрении находится 10 законодательных инициатив по вопросам миграции. С 2024 г. в этой сфере уже принято 22 федеральных закона. Это позволило сформировать полноценную правовую базу для регулирования миграционных процессов.
Володин также заявлял, что любые административные правонарушения, включая нарушения правил общественного поведения, станут основанием для высылки мигрантов из России.