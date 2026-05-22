Володин перечислил новые поводы для депортации мигрантов
Любые административные правонарушения, включая нарушения правил общественного поведения, отныне будут основанием для высылки мигрантов из России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью информационной службе «Вести».
По его словам, депутаты также договорились законодательно закрепить возможность отказывать иностранцам с непогашенной судимостью в гражданстве, виде на жительство и разрешении на временное проживание.
«Они должны себе отдавать отчет, что любые правонарушения приведут и к наказаниям, и к депортации», – подчеркнул Володин.
Он напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении соответствующий закон.
Отвечая на вопрос о необходимости ужесточения, Володин отметил, что не все мигранты соблюдают российские законы.
«Когда мы гостеприимно открыли все двери, к нам приехали разные люди, многих пришлось отправить обратно, потому что ехали с недобрыми намерениями, не соблюдали законы», – отметил спикер Госдумы.
В августе 2025 г. Володин сообщил о росте числа депортированных мигрантов-нарушителей на 17% в первом полугодии 2025 г. В октябре 2025 г. он заявил, что судебные приставы выдворили около 35 000 иностранных граждан за восемь месяцев. В мае 2026 г. Володин объявил, что любая непогашенная судимость станет основанием для отказа в гражданстве, РВП и ВНЖ, а за массовые драки, хулиганство и экстремистскую символику мигрантов будут депортировать.